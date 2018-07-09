Непогода снизила турпоток в Алтайский край

Барнаул, , 08:13 — REGNUM Непредсказуемый характер погоды сказался на числе туристов, посетивших Алтайский край в 2018 году. По словам руководителя краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова, слова которого цитирует ГТРК «Алтай», за пять месяцев регион посетили 680 тысяч отдыхающих, что на 3% меньше, чем за тот же период 2017 года.

«Погода в этом году не поддаётся никаким прогнозам. Первые месяцы года были аномально холодными, а всю весну держался неблагоприятный информационный фон от ожидания паводка. Если в прошлые годы мы ставили задачу увеличить туристический поток на 5−7%, то в 2018 году планируем остаться на уровне прошлого года», — пояснил чиновник.

Вместе с тем Юрий Захаров не склонен связывать уменьшение туристического потока с введением курортного сбора. По его словам, аналогичный процесс отмечается и в других туристических регионах России, где также не всё благополучно с погодой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Алтайский край сумел привлечь около 2,2 млн туристов (рост турпотока оценивается в 5%). С этим показателем регион во второй раз вошёл в десятку лучших субъектов страны по темпам развития туризма.

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Что касается введения курортного сбора, в первый месяц нововведения (1 мая 2018 года) постояльцами 32 имеющихся гостиниц и санаториев Белокурихи стали порядка шести тысяч человек, и почти все они оплатили налог из расчёта 30 рублей за сутки проживания с человека. Было отмечено и несколько отказов от оплаты сбора.

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