«Случилось что-то невероятное»: о росте продолжительности жизни в России

Барнаул, , 11:26 — REGNUM Прогноз об увеличении продолжительности жизни россиян, обнародованный главным гериатром Минздрава РФ, доктором медицинских наук Ольгой Ткачёвой, широко обсуждает сейчас как общественность, так и профессиональное сообщество. К примеру, алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM на эту тему больше иронизировал:

«Отрадно наблюдать неиссякаемый оптимизм правительства. Ведь только в декабре 2017 года правительство России утвердило государственную программу «Развитие здравоохранения», согласно которой ожидаемая продолжительность жизни к 2025 году должна составить 76 лет. Успех нужно закрепить, и уже через полгода ставятся новые цели.

Как говорил один из героев Эльдара Рязанова: «Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» Минздрав берет под козырек и обещает, что средняя продолжительность жизни в России в 2030 году может достигнуть 80,1 года!» — напомнил доктор.

Читайте также: Продлить жизнь россиян до 200 лет? Почему бы и нет

Игорю Червякову доподлинно неизвестно, но он полагает, что в стране, очевидно, случилось что-то невероятное, что дало такой повод для оптимизма насчёт долголетия.

«Кризис никуда не делся, как и проблемы с медицинской помощью и качеством жизни. Остается предполагать, что это мундиаль волшебным образом избавил россиян от хронических болезней и прочих недугов.

Не исключено, что благодаря ему мы и доживем до преклонных лет. Между прочим, Вероника Скворцова отрапортовала, что в Москве поставленная министерством цель уже достигнута. Как сообщали столичные власти, в 2017 году средняя продолжительность жизни в городе составила около 78 лет. Ну так то в Москве», — резюмировал алтайский доктор Игорь Червяков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что к 2030 году российские мужчины в среднем будут жить до 75,8 года, а женщины — до 83,7, а средняя продолжительность жизни может достигнуть 80,1 года, 6 июля заявила главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. В качестве подтверждения своих слов она упомянула данные исследования, проведенного в разных регионах Европы, свидетельствующего о том, что люди медленнее стареют, медленнее утрачивают когнитивные и физические функции.

Также добавим, что повышение пенсионного возраста считается объективной необходимостью, вызванной глобальными демографическими изменениями в мире, потребностями и изменением структуры современной экономики. Существует мнение, что сегодняшние границы пенсионного возраста в России не соответствуют социальным, трудовым и экономическим реалиям.

Читайте также: Пенсионный маневр: доводы российского правительства

Читайте ранее в этом сюжете: В Минздраве спрогнозировали увеличение продолжительности жизни в России