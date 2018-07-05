В Алтайском крае отмечено несколько случаев отказа оплатить курортный сбор

Белокуриха, Алтайский край, , 13:19 — REGNUM Управление Алтайского края по туризму обнародовало первые данные о ходе эксперимента по введению курортного сбора в городе-курорте Белокуриха. Они свидетельствуют о том, что в первый месяц нововведения (1 мая 2018 года) постояльцами 32 имеющихся гостиниц и санаториев стали порядка шести тысяч человек и почти все они оплатили налог из расчёта 30 рублей за сутки проживания с человека.

«В мае зарегистрировано всего лишь несколько случаев отказа оплатить курортный сбор, в июне отказы не зафиксированы», — отмечают чиновники.

Кстати, в региональном законодательстве для таких отказников предусмотрены штрафы в размере от 500 до 2000 рублей. Данный вопрос является сферой ответственности муниципального образования Белокуриха.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эксперимент с введением курортного сбора в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, в соответствии с указом российского президента, начался с 1 мая 2018 года.

В правительстве Алтайского края рассчитывают, что объём годового курортного сбора в Белокурихе составит 45−50 миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Курортный сбор: в Алтайском крае рассчитывают получать не менее 45 млн руб

Читайте развитие сюжета: Непогода снизила турпоток в Алтайский край