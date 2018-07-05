Минсельхоз признал необоснованное снижение цен на зерновые

Москва, , 07:51 — REGNUM Судя по официальной информации Министерства сельского хозяйства России, обвал российского зернового рынка, начавшийся в 2017 году, удалось преодолеть одним лишь постановлением Правительства России №1595 «Об утверждении предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из федерального бюджета ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна».

В отчёте об исполнении этого документа, принятого в конце декабря 2017 года сроком до 30 июня 2018 года, в частности, сказано, что к перевозке по льготному тарифу было принято порядка 3,06 млн тонн зерна (44 348 вагонов) на общую сумму субсидий свыше 3 млрд руб. из Воронежской, Курганской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, и что «после начала действия Постановления цены на зерно в этих регионах, необоснованно до этого снижавшиеся, нормализовались».

Напомним, что только в Алтайском крае в прошлом сельскохозяйственном году было получено более 5 миллионов тонн зерновых. В Новосибирской области, где тоже выращен внушительный урожай зерновых (более 3 миллионов тонн), лишь чиновники говорили о стабилизации ситуации. Сами аграрии признавали: их бросили на произвол судьбы.

«По существу, москвичи сказали — ищите сами, кому продавать зерно. Хотя весной нас все строго-настрого предупреждали — не вздумайте сократить посевные площади ни на один гектар, иначе ни субсидий, ни дотаций не получите. А сегодня все элеваторы, которые нас окружают, забиты прошлогодним урожаем. Процентов 70 убранного зерна повышенной влажности, а в большинстве хозяйств сушилок нет», — отмечал глава ЗАО «Новомайское» Олег Вотяков.

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В условиях отсутствия государственного регулирования цена пшеницы 3 класса в 2017 году упала вдвое. В некоторых регионах за тонну давали менее 5 тысяч рублей. Даже по самым приблизительным подсчётам, убытки аграриев составили десятки миллиардов рублей. А компенсация акционерному обществу «Российские железные дороги» за льготную перевозку зерновых из вышеперечисленных регионов составила свыше 1,25 млрд рублей.

Ситуация мало изменилась и в 2018 году. Цена зерновых выросла, но произошло это уже после того, как крестьяне продали за бесценок последнее, чтобы не сорвать уборочную кампанию. Розданные заблаговременно правительством погектарные субсидии тоже мало чем помогли. Сумму компенсации (порядка 150 рублей с гектара) «съели» взлетевшие цены на дизтопливо.

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