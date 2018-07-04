В Барнауле завершены испытания тепловых сетей

Барнаул, , 06:05 — REGNUM Теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК) в Барнауле завершило испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей на прочность и плотность. По итогам опрессовки в контуре Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 суммарно обнаружено порядка 434 повреждений.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, энергетики в два этапа проверили надежность более 1300 км коммуникаций. Старт испытаниям по контуру ТЭЦ-3 был дан в мае. Испытания в контуре ТЭЦ-2 завершились в минувшую пятницу, 29 июня. Теперь ремонтные бригады СГК будут устранять повреждения на коммуникациях, так же проводятся в эти сроки и перекладки участков сетей в объёме капитальных ремонтов (работы выполняют подрядные организации). Особое внимание будет уделено тем повреждениям, которые влияют на подачу горячего водоснабжения потребителям. Их устранят до 11 июля. С 12 июля подача ресурса по контуру ТЭЦ-2 будет возобновлена.

«На сегодняшний день, благодаря проведенным испытаниям, мы обнаружили в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 183 повреждения на тепловых сетях. Большая часть порывов выявлена на внутриквартальных трубопроводах — 103. Эта цифра еще немного увеличится послезаполнения сетей, когда обычно обнаруживаются небольшиедефекты, — отметил главный инженер теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Сергей Климов. — К этому моменту мы ликвидировали 103 повреждений на сетях. За ближайшую неделю нам предстоит отремонтировать 50 поврежденных участков. Работы идут в круглосуточном режиме».

В сравнении с прошлым годом количество порывов по контурам ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на сегодняшний час остались на том же уровне. Основная причина такого большого количества повреждений — износ сетей, темпы обновления которых в предыдущие десятилетия отставали от темпов старения инфраструктуры.

Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность — это обязательная процедура при подготовке теплоэнергетического комплекса к работе в следующем отопительном периоде. Проведение этих работ позволяет исключить риск нарушения теплоснабжения потребителей в зимний период. Испытания проходят при повышенном давлении теплоносителя в трубопроводах. Температура сетевой воды в этот период не превышает 40 градусов. Отключение горячего водоснабжения на время проведения испытаний и ремонтов является технической необходимостью и проводится с целью недопущения повреждения и выхода из строя внутренних систем отопления жилых домов.