Маневры с топливным рынком в России не дают положительного сдвига

Москва, , 07:03 — REGNUM Рапорт Росстата о прекращении роста цен на внутреннем топливном рынке входит в противоречие с реальным положением дел. Что происходит на рынке топлива и какие области России находятся в особенно тяжелой ситуации из-за роста топливных цен, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Статистика цен, сопоставленная по регионам и мелкооптовым компаниям — продавцам топлива, неумолимо свидетельствует о том, что цены удалось сдержать, но не переломить саму тенденцию. Продавцы топлива не желают работать себе в убыток, а снижение оптовых цен пока не дает поводов для особого оптимизма. Тяжелая ситуация особенно заметна в Сибири и на Дальнем Востоке, где манипуляции с ценами привели в отдельных случаях к отрицательной доходности.

Увеличение объема биржевых торгов могло бы исправить ситуацию, но как велика вероятность позитивного развития положения? Тем более, что часть правительственных решений вместо улучшения может вызвать только усугубление проблемы.

Читайте статью Нефтяная уловка: что происходит с ценами на бензин в региона и другие публикацию Светланы Шаповаловой, посвященные топливному рынку России и его влиянию на экономику.