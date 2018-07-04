Алтайский чиновник уличён в мошенничестве с деньгами транспортников

Бийск, Алтайский край, , 10:40 — REGNUM В Бийске будут судить начальника городского транспортного отдела. Как сообщила сегодня, 4 июля, корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, чиновника обвиняют в совершении мошенничества с бюджетными средствами, предназначавшимися для компенсации транспортникам льготного проезда отдельных категорий граждан по единому проездному билету.

Речь идёт о событиях декабря 2015 года, когда начальник транспортного отдела байской мэрии убедил начальника МУП «Городской транспортный диспетчерский центр» изготовить документы о перечислении одному из индивидуальных предпринимателей, занимавшихся пассажироперевозками, компенсации в размере более 670 тысяч рублей, хотя в действительности она составляла чуть более 40 тысяч рублей.

«После того, как деньги поступили на счет, чиновник сообщил предпринимателю об ошибочном их перечислении и попросил вернуть большую часть суммы (630 тысяч рублей), которую впоследствии присвоил», — пояснила Людмила Рязанцева.

По её словам, для оперативного сопровождения этого уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере») пришлось привлечь сотрудников Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Несмотря на то, что в ходе предварительного следствия чиновник своей вины не признал, в его личном деле обнаружены факты неоднократного привлечения его к дисциплинарной ответственности за нарушение Кодекса этики в части коррупционных правонарушений, как муниципального служащего.

Сочтёт ли суд доказательства прокуроров достаточными для вынесения приговора, станет известно в ближайшее время.