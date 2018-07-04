Стали известны регионы – лидеры по зарплате в Сибири

Новосибирск, , 05:59 — REGNUM Средняя заработная плата в Сибирском федеральном округе (СФО) в январе — апреле 2018 года составила 35 414 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новосибирскстате.

Более высокий уровень зарплаты зарегистрирован в Хакасии, Забайкалье, Красноярском крае, Иркутской области, Томской области. По информации статистиков, это объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Самая большая средняя зарплата за обозначенный период зафиксирована в Красноярском крае — 42 701 руб. На втором месте — Иркутская область (39 718 руб.), затем Томская область (39 549 руб.), Забайкальский край (36 681 руб.), Хакасия (35 514 руб.), Кемеровская область (35 060 руб.), Бурятия (33 955 руб.), Новосибирская область (33 757 руб.), Омская область (31 909 руб.), Республика Алтай (27 570 руб.), Алтайский край (23 559 руб.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сибири средняя зарплата в январе — марте 2018 года составляла 34 915 рублей.