Казино Altai Palace перестаралось в намерении заработать на ЧМ-2018?

Барнаул, , 11:02 — REGNUM УФАС по Алтайскому краю возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ООО «Алтай Пэлас», являющегося собственником первого официального казино в игорной зоне «Сибирская монета». Причиной для разбирательств стал официальный сайт игорного заведения, на главной странице которого и по сей день размещено сообщение с «приглашением» бронировать столики для просмотра трансляций чемпионата мира по футболу 2018.

«При этом информационное сообщение сопровождается изображением официального символа чемпионата мира — волка Забиваки, а также текст анонса предстоящих матчей был выполнен специально созданным для мероприятия официальным шрифтом DUHNA. Используемый талисман чемпионата волк Забивака и шрифтзарегистрированы как товарные знаки, правообладателем которых является FIFA», — заявили антимонопольщики.

По их сведениям, у ООО «Алтай Пэлас» нет договорных отношений с правообладателем товарных знаков FIFA, а, следовательно, использование изображения талисмана чемпионата мира по футболу волка Забиваки создаёт ложное представление о причастности казино к деятельности и проводимым FIFA мероприятиям.

«А это в конечном итоге может обеспечить необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности компании», — подчеркнули в ФАС.

По оценке руководителя УФАС по Алтайскому краю Степана Поспелова, в действиях ООО «Алтай Пэлас» усматриваются признаки недобросовестной конкуренции, запрет на которую установлен Законом «О защите конкуренции».

Напомним, размер штрафов для юридических лиц по такому виду нарушений составляетот 100 до 500 тысяч рублей.

Рассмотрение обстоятельств дела состоится 5 июля.

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