В Рубцовске проверяют готовность жилого фонда и учреждений к зиме

Рубцовск, Алтайский край, , 10:52 — REGNUM Сибирская генерирующая компания, представители администрация города Рубцовска Алтайского края и городских управляющих организаций приступили к комиссионному обследованию объектов, получающих тепло от Южной тепловой станции малых котельных. Обследованы уже четверть потребителей. Из них готовы к следующему отопительному сезону всего 1%.

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, комиссия проверила 622 объекта из 2500 обслуживаемых СГК в Рубцовске. Это многоквартирные и частные дома, учреждения социальной сферы, здравоохранения, образования. Из них 616 оказались не готовы к зиме.

В настоящий момент в Рубцовске полностью готовых объектов, которые выполнили все требования подготовки к отопительному сезону, всего шесть. Это муниципальные объекты. Там проведены гидравлические испытания внутренней системы отопления, установлены расчетные сужающих устройства. Кроме того, у этих потребителей отсутствует дебиторская задолженность, что также имеет значение при получении паспорта готовности к отопительному периоду.

«Большая часть управляющих организаций и учреждений не проводят промывку и опрессовку своих систем отопления, ссылаясь на то, что эта работа не проводилась много лет и сейчас может спровоцировать ухудшение ситуации, — сообщил директор подразделения СГК в Рубцовске Максим Новов. — Рано или поздно эту работу делать придется. Повышать параметры теплоносителя до бесконечности, чтобы прогреть объекты, нельзя. Сейчас возможна промывка внутридомовых систем отопления холодной водой без специальных реагентов до полного осветления воды».

Комиссия, принимающая решение о выдаче потребителям паспортов готовности объектов к зиме, начнет работать в Рубцовске с начала июля. К моменту проверки собственники совместно с управляющей организацией обязаны будут провести гидравлические испытания внутридомовых систем — их промывку и опрессовку, и другие обязательные работы. Весь перечень закреплен правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года №115. В случае отрицательного заключения комиссии, управляющим организациям и собственникам будет дано дополнительное время для проведения работ. После истечения этого срока, в случае невыполнения обязательств, собранные материалы о невыполнении правил будут направлены комиссией в прокуратуру.

Наличие у объекта паспорта готовности к зиме, говорит о том, что система отопления здания готова к приему теплоносителя, будет исправно функционировать на протяжении зимы, а риск возникновения порывов и засоров коммуникаций будет сведен к минимуму. Прошедший отопительный период показал, что недостаточная подача тепла в часть объектов была связана с нарушениями в работе внутридомовых систем. Чтобы исключить повторение таких ситуаций, в этом году усилен контроль за подготовкой зданий к зиме.