СГК поможет рубцовчанам в установке общедомовых приборов учета теплоэнергии

Рубцовск, Алтайский край, , 10:23 — REGNUM Жители более 18% многоквартирных и 70% частных жилых домов в городе Рубцовске Алтайского края круглый год платят за отопление. Причина — отсутствие общедомовых приборов учета ресурса. Для того, чтобы собственники могли самостоятельно контролировать количество получаемого тепла, Сибирская генерирующая компания (СГК) готова оказать помощь в установке таких устройств.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, теплосбытовое подразделение СГК в Рубцовске ввело услугу по установке общедомовых приборов учета отопления и горячего водоснабжения с рассрочкой платежа до 5 лет. На сегодняшний день приборами учета тепловой энергии оборудованы 622 многоквартирных дома из 766 обслуживаемых СГК в Рубцовске. Приборов учета горячего водоснабжения нет в 41 доме. В частном секторе счетчики установлены всего в 30% домов.

«Сейчас эти потребители платят за тепловую энергию по нормативу, установленному в нашем регионе, — отметил руководитель теплосбытового подразделения СГК В Рубцовске Андрей Михайлов. — Помимо норматива, расчет ежемесячной платы за тепло, основывается на данных площади квартиры, текущем тарифе, продолжительности отопительного периода. Таким образом, житель платит на протяжении всего года и не может контролировать сколько именно тепла он потребил на самом деле. Установка приборов учета позволит видеть сколько ресурса поступает в дом в течение отопительного периода, какого он качества. Часто это позволяет снизить затраты на тепло».

Для заключения договора на оказание услуг по установке, замене и эксплуатации прибора учета тепловой энергии собственникам необходимо обратиться в теплосбытовое подразделение Сибирской генерирующей компании в Рубцовске и предоставить письменную заявку на заключение договора от управляющей организации или уполномоченного лица, а также технические условия на установку приборов учета поставляемого ресурса.

Более подробную информацию для заключения договора на установку приборов учета тепловой энергии можно получить, обратившись по телефону 8 (385−57) 9−08−64, или по адресу г. Рубцовск ул. Красная, 100 приемная предприятия Рубцовский теплоэнергетический комплекс. Для получения технических условий на установку приборов учёта тепловой энергии, собственникам необходимо обращаться в Сибирскую теплосбытовую компанию, которая расположена по адресу г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 109, кабинеты №1 и №10. Информация по телефонам 8(358−57) 2−23−06, 8(358−57) 2−21−16.