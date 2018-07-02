Энергетики значительно увеличивают объем ремонтной программы в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, , 06:10 — REGNUM Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) значительно (в 1,5 раза) увеличивают объем ремонтной программы в Рубцовске с тем, чтобы привести функционирование Южной тепловой станции (ЮТС) к нормативным показателям. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общетственносттью компании.

Известно, что часть средств будет направлена на ремонт и наладку оборудования очистки дымовых газов на Южной тепловой станции, а также ремонт котлов, вспомогательного оборудования.

«Увеличение объема ремонтной программы произошло за счет необходимости проведения, помимо основного ремонта, отладки батарейных циклонных уловителей на трех котлоагрегатах Южной тепловой станции дополнительные объемы для повышения надежности работы оборудования ЮТС. Также энергетики проведут тщательную очистку и расшлаковку генерирующего оборудования, отремонтируют вспомогательное оборудование, отревизируют и при необходимости заменят запорную и регулирующую арматуру», — пояснили в СГК.

Кроме того, будет проведена финальная доналадка двух новых котлоагрегатов, введенных в эксплуатацию в ходе прошлого отопительного сезона.

«Неполадки на этом оборудовании были выявлены в течение прошедшего отопительного сезона, во время сильных январских холодов. Сейчас мы работаем над повышением эффективности работы газоочистного оборудования, чтобы привести ее в соответствие изначальным заводским показателям», — пояснил директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов.

По его словам, в целом ремонтная программа СГК в Рубцовске в текущем году предусматривает выполнение текущих и капитальных ремонтов на Южной тепловой станции и малых котельных, а также тепловых сетях города. Кроме того, энергетики занимаются благоустройством нарушенных в ходе ремонтов территорий.

Затраты на реализацию всех мероприятий ремонтной программы в 2018 году возрастут на 47 млн рублей и составят 135 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на почти полусотне участков площадью порядка 1,2 тысячи кв. м будет проведен ремонт асфальтового покрытия. Также специалисты заменят порядка 2,1 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

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