Кот в мешке: почему торговля животными нуждается в контроле

Барнаул, , 13:04 — REGNUM Поправки об ужесточении наказания за продажу редких видов диких животных в интернете (до четырёх лет тюрьмы), которые утвердил на днях российский президент Владимир Путин, зоозащитники одобряют. Об этом в интервью ИА REGNUM сообщила заместитель председателя БГОО «Приют Ласка» Софья Куликова.

«Считаю, что «рынок» животных необходимо жёстко контролировать. Краснокнижными животными вообще недопустимо торговать. Очень надеюсь, что закон будет работать.

А ещё верю, что контроль будет введён и в сфере других животных, как экзотических, так и просто домашних. Сейчас через интернет продают огромное количество животных. Большая их часть — крайне сомнительного разведения, а продаются под названием популярных пород или экзотики. А по факту люди приобретают «кота в мешке», а продавец не несёт никакой ответственности. Давно сфера торговли любыми животными должна была стать контролируемой», — отметила Софья Куликова.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки в Уголовный кодекс, которыми вводится ответственность за онлайн-торговолю редкими видами диких животных и биологических ресурсов, Владимир Путин подписал 27 июня 2018 года.

В интернете до сих пор можно встретить множество сайтов, где продают любую живность: от бенгальского тигра (200−300 тыс. руб) до детёныша индийского слона (3−12 млн рублей).

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев тоже полагает, что разведением животных должны заниматься только специалисты. А дилетантское разведение в неволе краснокнижных животных негативно сказывается на дальнейшем существовании вида на планете.

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