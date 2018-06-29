СГК готова вложить миллиарды инвестиций в теплосети Барнаула и Новоалтайска

Барнаул, , 07:12 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) готова вложить более 10 миллиардов рублей инвестиций для того, чтобы решить проблему с ветхими тепловыми сетями Барнаула и Новоалтайска. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко и генерального директора СГК Михаила Кузнецова.

Говоря о дальнейших перспективах развития теплоэнергетческой отрасли в регионе, Михаил Кузнецов, в частности, отметил, что по подсчетам специалистов компании, затраты на модернизацию теплосетей составят порядка 11 млрд рублей.

«Большую часть средств — 8 млрд рублей — предполагается направить на обновление инфраструктуры в Барнауле. Из них 3 млрд рублей — на замещение котельных, которые обслуживает МУП «Энергетик», и 5 млрд рублей инвестировать в реконструкцию тепловых сетей, насосных станций», — пояснил Михаил Кузнецов.

По его словам, также проект СГК подразумевает перекладку порядка 72 км трубопроводов, возраст которых составляет от 30 до 60 лет. Еще 3,2 млрд рублей будет стоить переключение части потребителей Новоалтайска на теплоснабжение от Барнаульской ТЭЦ-2.

«Реализация этого проекта будет возможна при готовности органов местного самоуправления отнести муниципалитеты к ценовым зонам. Относительно Барнаула такая работа уже ведется», — подчеркнул Михаил Кузнецов.

На что Виктор Томенко ответил, что власти Алтайского края намерены сохранить имеющийся положительный опыт сотрудничества с СГК и реализовывать новые проекты.

«Взаимодействие правительства Алтайского края и Сибирской генерирующей компании будет продолжаться в интересах потребителей Алтайского края, которые вправе рассчитывать на получение качественных услуг. Мы рассчитываем на то, что системы теплоснабжения городов Алтайского края станут более современными, надежными и будут соответствовать запросам жителей нашего региона», — заявил врио губернатора Алтайского края.

Также на встрече обсуждалась работа по реализации Сибирской генерирующей компанией концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в городах Рубцовске и Барнауле.

Как уже сообщало ИА REGNUM, схема, по которой осуществляется модернизация тепловых сетей, которую на протяжении двух последних лет СГК осуществляет в Рубцовске, является уникальной.

Компания вкладывает около 2 миллиардов рублей в долгосрочный инвестиционный проект, срок окупаемости которого составляет более 10 лет, и размер прибыли весьма туманен. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции — и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. На этот шаг энергетики пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.

Читайте ранее в этом сюжете: Сибирская генерирующая компания о рубцовском проекте: «Никто, кроме нас»