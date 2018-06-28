В Барнауле отремонтировали котёл ТЭЦ высотой с 15-этажный дом

Барнаул, , 06:39 — REGNUM Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) завершили плановый ремонт одного из пяти котлоагрегатов Барнаульской ТЭЦ-3. Эта сложная кропотливая работа длилась 22 дня: высота котлов составляет 42 метра, примерно как у пятнадцатиэтажных домов, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью СГК.

За три недели специалисты подрядной организации ликвидировали дефекты на оборудовании, провели контроль металла для обнаружения и устранения коррозии, что позволяет продлить срок эксплуатации котлоагрегата.

«Особое внимание энергетики уделили барабану котла — в нем происходит разделение пара и воды. Также тщательно было исследовано состояние части паропровода. Весь комплекс проведенных работ позволяет гарантировать надежную эксплуатацию оборудования даже в самые крепкие морозы», — заверили энергетики.

До конца года на Барнаульской ТЭЦ-3 планируется провести также средний ремонт одного из котлов, капитальный ремонт турбины и текущие ремонты на двух котлах и двух турбинах. При этом уже сегодня энергетики ведут работы на котлоагрегате станции №5 и турбоагрегате №3.

«Сейчас у нас идет активная фаза ремонтных работ. Большую часть оборудования мы приводим в порядок именно летом, когда подача тепловой энергии необходима лишь для подогрева горячей воды, поступающей в дома горожан. Однако часть работ мы будем завершать уже в ходе отопительного сезона», — пояснил директор Алтайского филиала и Барнаульской ТЭЦ-3 СГК Игорь Лузанов.

По его словам, ремонтная программа выстроена таким образом, чтобы станция круглый год могла покрывать необходимые городу и региону тепловые и электрические нагрузки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в целом в этом году на ремонт генерирующего оборудования ТЭЦ краевой столицы Сибирская генерирующая компания направит около 890 млн рублей с учетом НДС.

Читайте ранее в этом сюжете: СГК открыла двери Барнаульской ТЭЦ-3 для горожан