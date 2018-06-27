Меньше выбросов: СГК готова перевести новосибирскую ТЭЦ-5 на бурый уголь

Новосибирск, , 13:52 — REGNUM Новосибирская ТЭЦ-5 готова к переходу с каменного на бурый уголь, при этом количество выбросов станции уменьшится. Об этом сообщил генеральный директор Сибирской генерирующей компании (СГК) Михаил Кузнецов. 26 июня в совете депутатов Новосибирска прошёл круглый стол, на котором он представил новосибирским властям и общественности результаты пробных сжиганий бурого угля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При переходе с каменного на бурый уголь снизится концентрация выбросов по окислам серы, азота, золы и т.д., а также общий объёма выбросов. Планируемый объём выбросов составит 58 795 т/год, тогда как годовой объём за 2017 год составлял 67 446 т/год, такие данные были озвучены на круглом столе представителями СГК.

В мероприятии участвовали депутаты горсовета и Законодательного собрания области, представители мэрии Новосибирска и правительства региона, Ростехнадзора, прокуратуры города, экологических организаций, общественники и руководство СГК — помимо Михаила Кузнецова присутствовал директор Новосибирского филиала Андрей Колмаков.

По словам Кузнецова, принципиальная возможность сжигания бурого угля на ТЭЦ-5 в Новосибирске подтверждена независимыми специалистами ведущей российской инжиниринговой компании «ЗиО КОТЭС», которая специализируется на котельном оборудовании. С 12 по 27 марта на втором энергоблоке ТЭЦ-5 прошли пробные сжигания, которые показали стабильный топочный режим, устойчивое горение и равномерное распределение газов по периметру топки и на выходе из неё. При этом нет необходимости внедрять дополнительные средства взрывопредупреждения и взрывозащиты систем топливоподачи. Измерения параметров сжигания проводились специалистами в соответствии со стандартными методиками «Союзтехэнерго» и методикой определения валовых выбросов загрязняющих веществ от котельных установок ТЭС. Специалисты «ЗиО КОТЭС» выдали СГК ряд рекомендаций для повышения надежности и эффективности работы котлов ТЭЦ-5. Отмечается, что промышленная безопасность не пострадает.

На круглом столе было предложено сформировать на базе комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска рабочую группу по экологическому контролю за переходом ТЭЦ-5 на новый вид топлива, в которую будут приглашены депутаты Заксобрания и контролирующие органы — Ростехнадзор, Росприроднадзор, а также организовать регулярный мониторинг окружающей среды на территории станции.

«Руководство СГК подтвердило, что они готовы нам содействовать в проведении замеров. Ежеквартально мы будем проводить замеры выбросов на ТЭЦ — 5 при сжигании бурого угля. Думаю, такого мониторинга будет достаточно», — заявил председатель постоянной комиссии совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин.

В СГК отметили, что готовы помочь финансово с приобретением современных измерительных приборов общественникам, заинтересованным в проведении независимых экспертиз и замеров на станции.

«У нас нет намерений испортить свою репутацию перед всей Россией и перед жителями Новосибирска — ни по экологии, ни по теплоснабжению, ни по любому другому вопросу. Наша компания растёт и развивается, покупает новые активы, в том числе и потому, что мы дорожим своей репутацией. А во-вторых, я предлагаю расширить спектр общественного внимания к нашей деятельности и не ограничиваться только экологией. Сейчас идёт подготовка к новому отопительному сезону, впереди у нас большая программа по созданию новой, современной системы теплоснабжения города», — сказал, подводя итоги встречи, Михаил Кузнецов.

Отметим, что Сибирская генерирующая компания (СГК) осуществляет свою деятельность в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве. Основные виды деятельности — производство тепло‑ и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям.