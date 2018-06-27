Поручение президента: алтайскому селу обещаны школа и долгая жизнь

Барнаул, , 09:20 — REGNUM Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко пообещал выполнить просьбу жителей села Старая Суртайка Красногорского района и поручение российского президента Владимира Путина о сохранении малокомплектной школы. Об этом сообщает сегодня, 27 июня, официальный сайт региона.

«Как мы и договаривались: школа будет функционировать, село будет жить. Это наша принципиальная позиция, которую мы будем в нашей политике проводить повсеместно», — подчеркнул Виктор Томенко.

По его словам, работа по исполнению поручения была организована на следующий же день после «прямой линии». В настоящее время уже решен вопрос с учителями иностранных языков, биологии и химии, начальных классов и физики, известили в региональном минобрнауки. Вместе с тем, открытой остается вакансия учителя русского языка и литературы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам «прямой линии» российский президент Владимир Путин подготовил список поручений, одним из пунктов которого значится обеспечение работы школы в алтайском селе Старая Суртайка.

Напомним, только благодаря прямому включению его жители смогли отстоять дальнейшее существование своего учебного заведения. Как и многие другие малокомплектные школы, оно должно было закрыться к новому учебному году.

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