Штопка дыр: помогут ли льготы для откладывающих на пенсию?

Барнаул, , 07:45 — REGNUM Инициатива не обкладывать подоходным налогом (НДФЛ) средства, которые граждане будут откладывать на пенсию, облегчит «кошельки» регионов, и, скорее всего, не вызовет доверия россиян, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Комментируя ИА REGNUM новую правительственную инициативу, депутат, в частности, отметила:

«Все понимают, что налог на прибыль частично идет в региональный бюджет, НДФЛ — в региональный и местный. Полагаю, что устанавливать льготы по этим налогам — это облегчать «кошельки» регионов, городов и сел. Непонятно, чем будут компенсироваться эти выпадающие финансы. Кроме того, граждане не видят положительного эффекта от предыдущих пенсионных реформ», — считает Оксана Молодых.

По её мнению, фактически у россиян есть стойкое ощущение, что реальная инфляция всегда выше официальной, и никакие усилия по созданию накоплений даже на условиях софинансирования не смогут обеспечить уровня сохранения их покупательной способности.

«Минфину не найти варианта, который бы устроил одновременно работника, работодателя и региональные и муниципальные власти. В этом звене обязательно будет «пострадавший». А для развития экономики страны все перечисленные субъекты нуждаются в опеке. Этот подход пока напоминает штопку на избыточно натянутой финансовой ткани одних дыр, которая тут же порождает разрывы в другом месте», — резюмировала барнаульский депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов известил о новой инициативе правительства. В частности, речь идёт о том, чтобы средства, которые граждане будут откладывать на пенсию, не облагать подоходным налогом. При этом работодатели, которые будут софинансировать такие накопления своих сотрудников, получат льготы по налогу на прибыль.

Члену комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олегу Шеину («Справедливая Россия») эта идея правительства показалась удивительной. В частности, потому что чиновники «хотят проявить щедрость за чужой счет».

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