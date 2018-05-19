Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации

Киев, , 08:00 — REGNUM Российская Федерация одержала победу в экономическом споре с Украиной, который разрешался в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу запрета импорта на Украину аммиачной селитры из России. Об этом накануне, 18 мая, пишет украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники близкие к украинскому кабинету министров.

Речь идёт о заградительных пошлинах, которые украинские власти ввели ещё в 2014 году на российскую аммиачную селитру. Затем в 2017 году были введены пошлины на российский карбомид и карбомидо-аммиачные смеси. Россия обжаловала в ВТО украинское решение сразу после введения первых ограничений. При этом установление данных пошлин многие считали подыгрыванием украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, который монополизировал производство азотных удобрений на Украине.

Россия неожиданно выиграла этот спор, официальная публикация решения панели арбитров ВТО состоится в ближайшие недели. После этого решение будет считаться вступившим в силу и обязательным к исполнению. До официальной публикации сторонам запрещено комментировать дело. Стоит отметить, что это будет первый случай, когда Россия выигрывает в споре с Украиной в рамках ВТО.