Суббота, 19 Мая 2018 года
05:25:57 МСК

В апреле долги по зарплатам выросли

Экономика

Месячный рост долгов составил 4,9%

Москва, 19 мая 2018, 04:32 — REGNUM  Долги по заработной плате за апрель выросли до трех миллиардов рублей, сообщает Росстат.

По состоянию на 1 мая 2018 года месячный рост долгов составил 4,9%, или 141 млн руб. Ведомство отметило, что работодатели остались должны 48,2 тыс. человек.

Речь идет о занятых в сфере обрабатывающих производств (41%), строительстве (23%), сельском хозяйстве (десять процентов), транспорте (та же доля), добычи полезных ископаемых (пять процентов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задолженность по зарплате в России за март 2018 года выросла на 65 млн рублей, или на 2,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: Долги по зарплате в России за март выросли на 2,3%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить