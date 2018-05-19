Индексы Мосбиржи и РТС разбежались

Москва, , 03:56 — REGNUM Разнонаправленное движение показали индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов 18 мая.

По итогам сессии индекс РТС снизился, а Мосбиржи — вырос. РТС опустился до 1173,14 пункта (минус 0,72%), индекс Мосбиржи достиг 2326,94 пункта (плюс 0,15%).

Напомним, по состоянию на 18:55 мск курс доллара на Московской бирже составил 62,44 рубля, курс евро — 73,47 рубля. Таким образом, курс рубля снизился.

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