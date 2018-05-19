Банк России завладел «Автовазбанком»

Москва, , 03:24 — REGNUM Полный пакет акций «Автовазбанка» приобрел Банк России, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России приобрел акции Акционерного общества АВТОВАЗБАНК (рег. № 23) у ПАО «Промсвязьбанк» (рег. № 3251), — говорится в сообщении. — В результате чего Банк России стал владельцем 100% обыкновенных акций Банка».

Уточняется, что акции приобретены ЦБ, чтобы не допустить банкротства банка.

Напомним, Василий Поздышев, заместитель председателя Банка России, ранее заявил, что балансы вышеуказанных кредитных организаций будут разделены, проблемные активы этих банков могут поступить в специализированный банк на базе банка «Траст».