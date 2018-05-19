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Переселенцам с «Байконура» помогут купить жилье

Экономика

Ассигнования выделят из федерального бюджета

Переселенцам с «Байконура» помогут купить жилье
Юрий Данилевский
На въезде в Байконур

Москва, 19 мая 2018, 02:59 — REGNUM  Сумма в размере 250 млн рублей будет выделена в 2018 году на выплаты гражданам, которые переедут с территории комплекса «Байконур» (находится в Казахстане). Соответствующий указ, подписанный президентом РФ, опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что речь идет о категории граждан, «подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур». Ассигнования выделят из федерального бюджета «для приобретения жилых помещений на территории России».

Напомним, город Байконур и космодром образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана до 2050 года. «Байконур» — это российский объект, который расположен на территории Казахстана.

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