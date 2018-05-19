Дерипаска ушел из совета директоров En+

Москва, , 01:24 — REGNUM Совет директоров компании En+ Group формально принял отставку Олега Дерипаски с поста директора компании, сообщает пресс-служба En+ Group.

Также сообщается, что помимо отставки, планируется снижение акционерной доли Дерипаски до уровня ниже 50%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая минфин США дал американским инвесторам месяц для продажи активов компании En+, которая оказалась под санкциями.

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