Советник Трампа: Президент готов к «жестким мерам» против Китая

Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Директор Национального экономического совета Белого дома США Ларри Кудлоу прокомментировал ход двусторонних торговых переговоров с Китаем, 18 мая передает агентство Reuters.

По словам Кудлоу, переговоры, стартовавшие в Вашингтоне 17 мая, «идут очень хорошо». Однако в случае, если что-то пойдет не так, президент США Дональд Трамп уже готов к новым «жестким действиям» в отношении китайских компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп развязал «войну тарифов» с Китаем в марте текущего года. В апреле к введению ввозных пошлин на китайские товары добавились экспортные запреты против отдельных компаний — под санкции попал китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE.

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