Суббота, 19 Мая 2018 года
00:51:19 МСК

Советник Трампа: Президент готов к «жестким мерам» против Китая

Экономика

А переговоры «идут очень хорошо»

Вашингтон, 18 мая 2018, 23:58 — REGNUM  Директор Национального экономического совета Белого дома США Ларри Кудлоу прокомментировал ход двусторонних торговых переговоров с Китаем, 18 мая передает агентство Reuters.

По словам Кудлоу, переговоры, стартовавшие в Вашингтоне 17 мая, «идут очень хорошо». Однако в случае, если что-то пойдет не так, президент США Дональд Трамп уже готов к новым «жестким действиям» в отношении китайских компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп развязал «войну тарифов» с Китаем в марте текущего года. В апреле к введению ввозных пошлин на китайские товары добавились экспортные запреты против отдельных компаний — под санкции попал китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД КНР: Китай не будет покрывать торговый дефицит США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить