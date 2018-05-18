В Узбекистане представили инновационную продукцию свердловских предприятий

Екатеринбург, , 22:47 — REGNUM Экспорт из Свердловской области в Узбекистан инновационной продукции малых и средних предприятий региона, работающих в таких отраслях, как машиностроение, производство нефтегазового оборудования, химическая промышленность и энергетика может существенно увеличится в самое ближайшее время.

Договоренности по сотрудничеству были достигнуты в рамках поездки делегации свердловских предприятий во главе с вице-губернатором Азатом Салиховым на международную выставку и конференцию «Нефть и Газ Узбекистана — Global Oil & Gas Uzbekistan 2018». Визит был организован по поручению губернатора Евгения Куйвашева в свете работы правительства по продвижению экспорта уральской высокотехнологичной продукции за рубеж.

Результативными стали переговоры в республиканских компаниях «Узбекэнерго» и «Узбекнефтегаз», отраслевых министерствах. Кроме этого, на выставке были презентованы экспортные возможности уральских предприятий. В адрес узбекистанской стороны переданы предложения по сотрудничеству более ста свердловских компаний.

По словам Азата Салихова, поездка дала возможность обсудить конкретные шаги по развитию партнерства и стала высоко результативной.

«В Узбекистане нас встретили очень тепло. Все встречи прошли с большой отдачей и в конструктивном русле. Очень хорошо отработали многие участники поездки. Мы обсуждали, в частности, возможность вхождения свердловских производителей в реализацию восстановительных программ Узбекистана. В планах — подписание соглашений на уровне властей. Мы также предложили активизировать поставки высококлассной плодоовощной продукции из Узбекистана в Свердловскую область. Примечательно, что в Республике не забыли русский язык, и все очень открыты к диалогу», — прокомментировал итоги визита глава делегации.

В рамках поездки также прошли переговоры по расширению сотрудничества в сферах межмуниципального партнерства, спорта, туризма и архивного дела.

Отметим, сотрудничество Свердловской области и Узбекистана заметно активизировалось после встречи Президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, на которой наряду с межгосударственными планами был задан и межрегиональный трек сотрудничества. Результатом стал рост товарооборота. По итогам 2017 года взаимная торговля Среднего Урала и Узбекистана выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 179 миллионов долларов — это преимущественно уральский экспорт. В его номенклатуре — машиностроительная продукция, древесина и изделия из нее, металлургическая продукции, продукты питания. Из Узбекистана в Свердловскую область поставляется в основном текстиль, плодоовощная продукция.