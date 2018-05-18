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Индия начинает «войну тарифов» с США

Экономика

Тарифы на пальмовое масло, соевое масло и кешью планируется ввести с 21 июня

Индия начинает «войну тарифов» с США
Ashwin Kumar
Флаг Индии

Женева, Швейцария, 18 мая 2018, 22:12 — REGNUM  Индия передала во Всемирную торговую организацию (ВТО) свой проект ответных мер против введения США таможенных пошлин на сталь и алюминий, 18 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению ВТО, Индия оценивает ущерб своей экономике от 25% американских пошлин на сталь и 10% пошлин на алюминий в $134 млн и $31 млн и планирует ответить «симметрично» — введением пошлин на экспорт из США пальмового масла, соевого масла и кешью. Тарифы планируется ввести с 21 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 мая о планах по введению ввозных пошлин на ряд американских товаров с 20 июня заявил Евросоюз. ЕС оценивает ущерб от американских тарифов на сталь и алюминий в $1,5 млрд и $100 млн соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз вводит пошлины на товары из США

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