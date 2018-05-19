«Бедный Сахалин». Коллеги из ИНОСМИ, поаккуратнее, пожалуйста

Анатолий Кошкин, , 04:54 — REGNUM

Давно обратил внимание на то, что в целом успешно делающий благое дело интернет-портал ИНОСМИ, не знаю, правомерно или неправомерно, предпосылает переводам статей из иностранной прессы свои, к сожалению, не всегда удачные заголовки. Во всяком случае, это относится к статьям из японских центральных газет, корреспонденты которых высказывали удивление по этому поводу.

Чтобы, как говорится, далеко не ходить, возьмем публикацию перевода статьи из газеты «Хоккайдо симбун». Редакторы ИНОСМИ дали ей поистине странный заголовок — «Бедный Сахалин, обласканный Японией». Заподозрив неладное, разыскал оригинал статьи на японском языке и в очередной раз подивился — заголовок, да и сама статья не имеют ничего общего с придуманным в Москве названием. Статья называется «Россия на другом берегу. Преображающийся Сахалин. Южно-Сахалинск — ускоряющаяся урбанизация».

Ни о какой «бедности Сахалина» в статье речь не идет. Наоборот, сообщается о заводе СПГ нефтяного и газового проекта «Сахалин-2», о том что «из десяти миллионов тонн (СПГ), производимых ежегодно, 70% приходится на Японию. Это покрывает 10% внутреннего спроса Японии и является источником поставок газа, без которого не может обойтись Хоккайдо». Приводится мнение представителя компании «Хоккайдо газ» о том, что 70% сжиженного газа, который импортирует эта компания, производится на Сахалине, а близость производства СПГ к японским берегам создает «серьезное преимущество для стабильных поставок».

Далее в статье говорится о выгодах такого торгово-экономического обмена для Сахалинской области: «Предвидя увеличение поставок в Японию, «Сахалин-2» развивает проект повышения производственной мощности завода в полтора раза к 2023 году. Ежегодный бюджет администрации Сахалинской области составляет примерно 100 миллиардов рублей. Он сравним с бюджетом Приморского края, где находится Владивосток, и с Хабаровским краем. Предполагается, что большую часть доходов приносят налоговые сборы от нефтяных и газовых проектов. Экономический рост, обусловленный энергетическими ресурсами, поддерживает в последние годы строительный бум крупных развлекательных и других объектов».

Как позитивное явление в статье отмечается, что на фоне сокращения численности населения в целом на российском Дальнем Востоке число жителей Сахалинской области начало увеличиваться, и в настоящее время составляет 490 181 человек.

Читаем: «Благодаря нефтяному богатству администрация области проводит собственную политику социального обеспечения детей. За последние три года рождаемость в области выросла на 70%. В этом году была введена новая система, в соответствии с которой матерям в возрасте от 19 до 25 лет за первого ребенка выплачивается 150 тысяч рублей. Вместе с тем на фоне стремительного экономического роста наблюдается обострение социальных проблем: рост неравенства в зарплатах и так далее. В связи с этим задача состоит в том, чтобы уйти от экономической структуры, зависящей от природных ресурсов… Цель в том, чтобы поднять до 50% долю региональной промышленности, не связанной с добычей нефти и газа».

Не обошла газета и тему взаимовыгодного сотрудничества Сахалинской области с соседней Японией, особенно с расположенным по соседству японским островом Хоккайдо: «Возможности российско-японских отношений не ограничены только нефтяной и газовой сферой», — подчеркнул губернатор Олег Кожемяко. Он выразил надежду на расширение сотрудничества с Хоккайдо, граничащим с Сахалином. В статье рассказывается об использовании японского сельскохозяйственного оборудования, отмечается заинтересованность во внедрении японских технологий выращивания овощей, ибо на Сахалине и Хоккайдо схожие погодные условия.

«Хоккайдо симбун» заключает: «В 1998 году Хоккайдо и Сахалин заключили соглашение о дружбе и экономическом сотрудничестве. В этом году ему исполнилось 20 лет. Стороны также обсуждают вопрос введения безвизового режима между регионами».

Ну, и где здесь о «бедности Сахалина» и якобы о японской благотворительности? Следует отметить, что в японской прессе не часто встретишь статьи объективно и благожелательно освещающие японо-российские отношения, перспективы торгово-экономического сотрудничества. Поэтому, конечно же, российскому читателю важно знать, что далеко не все в Японии «зашоренные» националисты и реваншисты, воспринимающие Россию и русских как врагов, у которых надо «отбить назад» Курильские острова и Южный Сахалин. В этой стране много разумных, реалистично мыслящих людей, готовых преодолеть во многом навязанные «противоречия и проблемы», становиться с русскими надежными деловыми партнерами, да и просто добрыми соседями. По своему опыту знаю, что много таких и на ближайшем к российской земле острове Хоккайдо, особенно среди рыбаков.

А посему как постоянному и благодарному читателю ИНОСМИ хотелось бы просить редакцию этого издания аккуратнее обращаться с японскими публикациями, следить, чтобы их переводы и особенно заголовки соответствовали оригиналу, не вводили российского читателя в заблуждение, не создавали дополнительного недопонимания между русскими и японцами.