Евросоюз вводит пошлины на товары из США

Брюссель, , 21:19 — REGNUM Евросоюз заявил о планах по введению ввозных пошлин на товары из США с 20 июня 2018 года, 18 мая передает агентство Reuters.

Согласно проекту «ответных мер» на введение в США тарифов на ввоз встали и алюминия, ограничения могут быть введены в отношении американской продукции из стали, а также сельскохозяйственной продукции.

Напомним, в марте текущего года президент США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%), что было расценено экспортерами из ЕС как начало «торговой войны».

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