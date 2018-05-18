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Евросоюз вводит пошлины на товары из США

Экономика

Ограничения могут быть введены в отношении американских товаров из стали и сельскохозяйственной продукции с 20 июня

Брюссель, 18 мая 2018, 21:19 — REGNUM  Евросоюз заявил о планах по введению ввозных пошлин на товары из США с 20 июня 2018 года, 18 мая передает агентство Reuters.

Согласно проекту «ответных мер» на введение в США тарифов на ввоз встали и алюминия, ограничения могут быть введены в отношении американской продукции из стали, а также сельскохозяйственной продукции.

Напомним, в марте текущего года президент США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%), что было расценено экспортерами из ЕС как начало «торговой войны».

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