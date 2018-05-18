ЕС отвечает: Европейский инвестиционный банк поддержит компании в Иране

Брюссель, , 20:20 — REGNUM Еврокомиссия начала правовой процесс, позволяющий Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) инвестировать в проекты ЕС в Иране из бюджета Евросоюза, 18 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Еврокомиссии, данная мера, наряду с другими средствами защиты, позволит европейским компаниям справиться с санкционным давлением США. Другими мерами может стать возвращение к Блокирующему статуту 1996 года и переход на прямые расчеты с центробанком Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в болгарской Софии прошел саммит стран ЕС, центральной темой которого стала защита европейских компаний, работающих с Ираном, от новых антииранских санкций США.

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