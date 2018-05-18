Пятница, 18 Мая 2018 года
21:51:22 МСК

ЕС отвечает: Европейский инвестиционный банк поддержит компании в Иране

Экономика

Еврокомиссия намерена защитить европейский бизнес с Ираном

ЕС отвечает: Европейский инвестиционный банк поддержит компании в Иране
Иран

Брюссель, 18 мая 2018, 20:20 — REGNUM  Еврокомиссия начала правовой процесс, позволяющий Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) инвестировать в проекты ЕС в Иране из бюджета Евросоюза, 18 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Еврокомиссии, данная мера, наряду с другими средствами защиты, позволит европейским компаниям справиться с санкционным давлением США. Другими мерами может стать возвращение к Блокирующему статуту 1996 года и переход на прямые расчеты с центробанком Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в болгарской Софии прошел саммит стран ЕС, центральной темой которого стала защита европейских компаний, работающих с Ираном, от новых антииранских санкций США.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия предложила ввести прямые переводы с Центробанком Ирана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить