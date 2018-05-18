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Узбекистан договорился с польскими компаниями о трудоустройстве мигрантов

Экономика

Делегация из Узбекистана провела с польскими работодателями переговоры

Варшава, 18 мая 2018, 20:18 — REGNUM  Агентство по вопросам внешней трудовой миграции министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана подписало меморандумы о сотрудничестве с десятью польскими компаниями в сфере строительства, текстильной, аграрной и пищевой промышленности, сообщает 18 мая «Жахон».

Делегация из Узбекистана провела с польскими работодателями переговоры по вопросам устройства трудовых мигрантов из республики. Стороны обговорили условия сотрудничества, легальной трудовой миграции и проживания в Польше. Представители агентства предложили рассмотреть трудоустройство 3 тыс. мигрантов из республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Ташкенте прошла встреча сотрудников польского посольства с представителями миграции министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана. Стороны обсудили сотрудничество миграционных и пограничных ведомств двух стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Польша налаживают партнерство в сфере трудовой миграции

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Экономика Узбекистана
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