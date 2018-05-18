Еврокомиссия: Компании ЕС не будут исполнять санкции США

Брюссель, , 20:17 — REGNUM Еврокомиссия заявляет, что компании Европейского союза не будут исполнять санкции, вводимые США в отношении ведения бизнеса с Ираном, 18 мая передает агентство Reuters.

«Запущен официальный процесс активизации Блокирующего статута. После обновления списка санкций США по Ирану они попадут в его сферу действия», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Постановление ЕС 1996 года, известное как «Блокирующий статут», было разработано в 1996 году в ответ на введение санкций США против компаний, ведущих торговлю с Кубой, однако никогда официально не реализовывалось.

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