ООН прогнозирует ускоренный рост мировой экономики

Нью-Йорк, США, , 19:30 — REGNUM ООН в четверг обнародовала доклад о том, что в 2018—2019 годах рост мировой экономики превысит сделанный ранее прогноз и составит более чем 3% благодаря динамичному росту экономики в развитых странах и благоприятным инвестиционным условиям, сообщает 18 мая Синьхуа.

В докладе прогнозируется, что в 2018 и 2019 годах мировая экономика вырастет на 3,2%, увеличиваясь на 0,2% и 0,1% соответственно по сравнению с предыдущими прогнозами. Улучшенные прогнозы показывают, что ожидания роста экономики в развитых экономических субъектах продолжат повышаться благодаря ускорению темпов роста зарплаты, благоприятным инвестиционным условиям и краткосрочному влиянию пакета мер по стимулированию экономики США.

Однако в докладе также отмечается, что такие факторы, как эскалация торговой напряженности, рост неопределенности денежной политики, повышение уровня долга и обострение геополитической напряженности могут сказаться на дальнейшем росте экономики.

Помощник генерального секретаря ООН по развитию экономики Эллиот Харрис на презентации доклада отметил, что, несмотря на пересмотр прогноза в сторону повышения, в документе также подчеркивается рост рисков и необходимость принять немедленные меры для противостояния вызовам, в том числе угрозам многосторонней торговой системе, серьезному неравенству и росту выбросов двуокиси углерода.

В докладе предупреждают, что некоторые страны усилили торговые барьеры или приняли санкционные меры, и это создаст угрозу росту и устойчивости мировой экономики. В нем указывается, что во многих странах отмечается серьезное неравенство доходов, однако факты также свидетельствуют об улучшении ситуации с неравенством в некоторых развивающихся странах за минувшие 10 лет.