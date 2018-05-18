В Узбекистане создают исламскую банковско-финансовую инфраструктуру

Ташкент, , 19:25 — REGNUM В Узбекистане в ближайшее время может быть создана инфраструктура исламского банковского дела и финансов. Это предусмотрено проектом постановления главы государства. Об этом 18 мая сообщает Синьхуа со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов республики.

Главным партнером и финансовым донором узбекской стороны выступит Исламский банк развития.

По мнению экспертов, в Узбекистане имеются повышенный интерес и необходимость удовлетворения потребностей граждан и предпринимателей в использовании не обремененных процентом банковских услуг.