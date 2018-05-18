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В Узбекистане создают исламскую банковско-финансовую инфраструктуру

Экономика

И собираются развивать отношения с Исламским банком развития

Ташкент, 18 мая 2018, 19:25 — REGNUM  В Узбекистане в ближайшее время может быть создана инфраструктура исламского банковского дела и финансов. Это предусмотрено проектом постановления главы государства. Об этом 18 мая сообщает Синьхуа со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов республики.

Главным партнером и финансовым донором узбекской стороны выступит Исламский банк развития.

По мнению экспертов, в Узбекистане имеются повышенный интерес и необходимость удовлетворения потребностей граждан и предпринимателей в использовании не обремененных процентом банковских услуг.

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Экономика Узбекистана
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