Тамбовская область и Москва подписали соглашение о сотрудничестве

Тамбов, , 18:29 — REGNUM В рамках Дней Тамбовской области в Москве сегодня на различных площадках состоялись круглые столы по вопросам межрегионального и отраслевого взаимодействия. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области и Фондом содействия кредитования малого бизнеса Москвы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В результате работы тамбовской делегации были проведены переговоры и достигнуты договоренности по содействию развития предпринимательства в двух регионах. В частности, тамбовчане познакомились с организацией работы Московского центра услуг для бизнеса, поделились своим опытом создания благоприятных условий для предпринимателей и обсудили перспективы сотрудничества.

В Тамбовской области сформирован комплексный подход предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также осуществляется ряд региональных мер финансовой поддержки бизнеса. Объемы предоставленной гарантийной поддержки малому и среднему бизнесу в 1 квартале 2018 года позволили Гарантийному фонду Тамбовской области занять 5-е место в ЦФО и 16-е место по России.

Сегодня между Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области и Фондом содействия кредитования малого бизнеса Москвы было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. Партнерские отношения позволят расширить доступ предпринимателей к финансовым и иным ресурсам для создания и развития бизнеса и оказать финансовую поддержку еще большему числу предпринимателей.

Кроме того, правительство Москвы пригласило представителей тамбовского бизнес-сообщества зарегистрироваться на электронной площадке организации торгов со своими предложениями для московских покупателей товаров и услуг.

На круглых столах также обсуждаются и другие вопросы межрегионального сотрудничества в сферах добровольческого движения, образования, информационных технологий, транспортной инфраструктуры. Так, начальник регионального управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова выступила в рамках круглого стола «Модернизация системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами». А начальник управления образования и науки Татьяна Котельникова — на тему «Образование для будущего: современные методы обучения и воспитания».