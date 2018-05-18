В Москве представили промышленный потенциал Тамбовской области

Тамбов, , 18:21 — REGNUM В рамках Дней Тамбовской области в Москве в Торгово-промышленной палате столицы состоялась презентация инвестиционного и промышленного потенциала региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. О конкурентных преимуществах Тамбовской области рассказал первый вице-губернатор Александр Ганов.

Он отметил, что сегодня на территории Тамбовской области создается комфортный инвестиционный климат. Область занимает лидирующие позиции как в рейтингах инвестиционной привлекательности, так и по реализации целевых моделей бизнеса. По оценкам экспертов, инвестиционные вложения на территории области наиболее безопасные и безрисковые.

Особый акцент Ганов сделал на трудовых и научных ресурсах, привлекательных экономических площадках. На Тамбовщине созданы три индустриальных парка с особой системой преференций для резидентов в Уварово, Котовске и в Никифоровском районе, а также территория опережающего социально-экономического развития — Котовск. Льготный режим ведения бизнеса, развитая инфраструктура, доступ к экономическим ресурсам и технологиям делает эти площадки удобными и привлекательными для средних и малых предприятий. Так, на территории опережающего развития ставка страховых взносов для инвесторов понижена до 7,3%.

Еще одна новая площадка, созданная для поддержки малых предприятий, центр «Геометрия бизнеса», который постоянно расширяет объем оказываемых услуг, что также создает максимально комфортные условия предпринимательской среды в регионе.

Вице-губернатор также отметил большой экспортный потенциал региона. В прошлом году объем внешнеторгового оборота и экспорта вырос на 36% по сравнению с 2016 годом. Губернатор Александр Никитин поставил новую задачу — за шесть лет удвоить объем экспорта. Для ее решения был создан Центр поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса.

Одной из ведущих отраслей тамбовской экономики является промышленное производство, которое обеспечивает 85% экспорта региона. Прошлый год стал рекордным в этом секторе: общий темп роста промышленного производства составил более 10%, а в пищевой промышленности — более 25%. Объем промышленного производства превысил 177 млрд рублей, с ростом почти 16%.

Представители крупных промышленных предприятий региона провели презентацию своих предприятий и выпускаемой продукции. Представителей московского бизнеса особенно заинтересовала продукция «Корпорации «Росхимзащита», «Пигмента», «Фарадея», «ТАМАК», приборостроительного завода «ТВЕС», и предприятий АПК.