Самые благоустроенные города и села Липецкой области наградили деньгами

Липецк, , 18:15 — REGNUM Съезд муниципальных образований Липецкой области прошел 18 мая в областном дворце культуры, народного творчества и кино. Как сообщила пресс-служба областной администрации, главной темой обсуждения стали вопросы благоустройства.

Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Никонов, выступивший с докладом, рассказал об успешных решениях муниципалитетов. Главы ряда территорий представили свои практики.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что тема благоустройства — одна из самых важных в вопросах повышения качества жизни селян и горожан.

«Сегодня Липецкая область — динамично развивающийся регион с серьезными позитивными достижениями в разных сферах. В сфере благоустройства территорий также сделано немало, но очень важно соответствовать вызовам времени, а значит, ревитализацию муниципалитетов необходимо вывести на качественно новый уровень…

Необходимо продолжать создание условий для комфортной жизни в каждом населенном пункте и это должно быть приоритетом в работе муниципальной власти. Равнодушие здесь недопустимо», — отметил Олег Королев.

Глава региона также подчеркнул, что крайне важно объединить усилия власти, гражданского общества, предпринимательского сообщества и всех неравнодушных жителей в решении задачи ревитализации.

Завершился съезд подведением итогов областного конкурса на звание самого благоустроенного города и села региона. По традиции, тройки лучших назывались в нескольких категориях.

Самым благоустроенным селом с населением менее тысячи человек стал Домачевский сельсовет Лев-Толстовского района. Второе место — у Малинковского сельсовета Данковского района, третье — у Крутовского сельсовета Добровского района. Среди сел, в которых живут от тысячи до трех тысяч человек, главный приз — у Бутырского сельсовета Грязинского района. За ним расположились Поддубровский сельсовет Усманского района и Яблоновский сельсовет Краснинского района. Из крупных сел с населением свыше трех тысяч человек по итогам прошлого года не нашлось равных райцентру Тербуны, оставившему позади Сырский сельсовет Липецкого района и Нижневоргольский сельсовет Елецкого района.

Из городов самым благоустроенным признали Чаплыгин, опередивший в голосовании Данков и Задонск. Проводивший церемонию награждения глава администрации Липецкой области Олег Королёв вручил руководителям названных выше населенных пунктов дипломы и гранты в сумме до 750 тысяч рублей.

Муниципалитеты, активнее других участвующие в региональных программах благоустройства, наградило после съезда и областное управление ЖКХ. Тройку призеров среди городов составили Липецк, Елец и Чаплыгин, которым из призового фонда конкурса теперь выделят соответственно 3,5, 3,3 и 2,5 млн рублей соответственно. Среди сел были определены два первых места (Преображеновка Добровского района и Пищулинский сельсовет Елецкого района), два вторых (Казацкий сельсовет Елецкого района и Кривополянский сельсовет Чаплыгинского района) и два третьих места (Архангельский сельсовет Елецкого района и Шишкинский сельсовет Чаплыгинского района).