МИД КНР: Китай не будет покрывать торговый дефицит США

Пекин, , 18:24 — REGNUM Китай опроверг информацию о намерении предложить США «пакет мер» для покрытия дефицита внешней торговли США на 200 млрд в год, ранее озвученную американскими правительственными чиновниками

«Эти слухи не соответствуют действительности. Это я могу точно вам заявить», — сообщил журналистам пресс-секретарь китайского МИДа Лу Канг. Тем не менее представитель Китая отметил, что «соответствующие консультации продолжаются, и они конструктивны»

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Вашингтоне стартовал второй раунд торговых переговоров между США и Китаем. Переговоры посвящены продолжающейся между странами «войне тарифов», развязанной президентом США Дональдом Трампом в марте.

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