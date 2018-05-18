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МИД КНР: Китай не будет покрывать торговый дефицит США

Экономика

«Эти слухи не соответствуют действительности»

Пекин, 18 мая 2018, 18:24 — REGNUM  Китай опроверг информацию о намерении предложить США «пакет мер» для покрытия дефицита внешней торговли США на 200 млрд в год, ранее озвученную американскими правительственными чиновниками

«Эти слухи не соответствуют действительности. Это я могу точно вам заявить», — сообщил журналистам пресс-секретарь китайского МИДа Лу Канг. Тем не менее представитель Китая отметил, что «соответствующие консультации продолжаются, и они конструктивны»

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Вашингтоне стартовал второй раунд торговых переговоров между США и Китаем. Переговоры посвящены продолжающейся между странами «войне тарифов», развязанной президентом США Дональдом Трампом в марте.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: Мировой экономике угрожает «торговый шок» в 2019 году

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Торговая война между Китаем и США
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