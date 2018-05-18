Казахстан планирует приватизировать «Казатомпром»

Астана, , 17:32 — REGNUM В апреле 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение продать 25% акций уранодобывающей компании «Казатомпром», которая считается мировым лидером добычи урана. Об этом 17 мая пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на председателя правления фонда национального благосостояния «Самрук Казына» Ахметжана Есимова.

Издание, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, отмечает, что Казахстан также планирует продать в 2018 году часть акций национальной авиакомпании Air Astana и оператора связи «Казахтелеком».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле представители фонда «Самрук Казына» представили свои активы китайским инвесторам в Шанхае. В ходе выступления Есимов призвал предпринимателей из Китая активнее участвовать в приватизации активов фонда.

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