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В Казахстане планируют внедрить информационную систему учета нефти

Экономика

Для создания информационной системы учета нефти потребуется 908 млн рублей

Астана, 18 мая 2018, 17:31 — REGNUM  Для борьбы с нелегальным оборотом нефти и нефтепродуктов в Казахстане планируют установить приборы учета по всему циклу — от добычи до автозаправочной станции, заявил заместитель министра энергетики республики Болат Акчулаков, выступая в рамках дискуссии астанинского экономического форума «Умный нефтегаз. Нуждается ли отрасль в тотальной цифровизации?». Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе министерства энергетики.

По словам заместителя министра, для создания информационной системы учета нефти в 2019—2025 годах потребуется инвестировать 4,8 млрд тенге (908 млн рублей). Акчулаков отметил, что в настоящее время программе придается приоритетное значение, так как из-за хищения углеводородов страдает государственный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане по итогам первого квартала 2018 года объем добычи нефти составил 22,4 млн тонн, что на 6,1% большем, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В первом квартале объем добычи нефти в Казахстане увеличился на 6,1%

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Экономика Казахстана
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