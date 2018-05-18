Бийские энергетики — призеры конкурса по охране труда

Бийск, Алтайский край, , 06:06 — REGNUM Бийская ТЭЦ заняла второе место в конкурсе «Лучшая организация по охране труда», проводимого в городе Бийске Алтайского края среди предприятий и организаций всех форм собственности.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, решение вопросов социального характера является приоритетным направлением деятельности на главном энергопредприятии Бийска. Только за предыдущий год здесь реализовано порядка тысячи мероприятий, направленных на улучшение бытовых условий и увеличение гарантий безопасности работы персонала на промышленных объектах станции.

Конкурс «Лучшая организация по охране труда» проводится администрацией Бийска в целях активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний среди работников и сотрудников предприятий. В этом году в нем приняли участие 18 предприятий реального сектора городской экономики.

Среди важных условий участия в конкурсе — обеспечение работников предприятия спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, наличие штатных специалистов по охране труда, а также осуществление регулярного обучения персонала и руководства компании принципам организации безопасных условий для трудовой деятельности.

«Мы стабильно заниманием призовые места в краевых и городских конкурсах по охране труда. Это подтверждает эффективность системного подхода в реализации мер по охране и оценке условий труда, профилактике профзаболеваний, осуществляемых в энергокомпании на постоянной основе», — прокомментировал результат предприятия директор Бийской ТЭЦ Борис Мещеряков.

Отметим, Сибирская генерирующая компания в феврале 2018 года приобрела 78% акций компании СИБЭКО, в состав которой входят компании Бийскэнерго и БийскэнергоТеплоТранзит. В настоящий момент происходит интеграция бийских энергокомпаний в структуру СГК.