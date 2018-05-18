В Казахстане отремонтировали Чимкентский НПЗ

Чимкент, Казахстан, , 17:01 — REGNUM В Казахстане завершились работы по капитальному ремонту Чимкентского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) с опережением графика планово-предупредительных работ, сообщили 18 мая в пресс-службе «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

По данным компании, в рамках капитального ремонта проведен ремонт технического и насосно-компрессорного оборудования, трубопроводов, производственных печей, электрооборудования и другого оборудования. Кроме этого, проведены работы по интеграции старых и новых установок каталитического крекинга.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта после модернизации был запущен в работу Атырауском НПЗ. Благодаря запуску нового комплекса нефтепереработки производство бензина увеличилось с 1900 до 4500 тонн в месяц.

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