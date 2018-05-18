Литва меняет законы ради единого газового рынка Прибалтики и Финляндии

Вильнюс, , 16:26 — REGNUM Министерство энергетики Литвы представило для всеобщего согласования проект изменения закона о природном газе, в котором устанавливаются главные условия для формирования регионального газового рынка и принципов его работы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 мая.

Законопроект также переносит определенные установки права ЕС, с помощью которых усиливается защита уязвимых групп потребителей природного газа, а не бытовым потребителям газа предоставляется больше гибкости относительно накопления запасов.

Страны Прибалтики и Финляндия стремятся до 2020 года интегрировать отдельные национальные природного газа в одну общую региональную зону газового рынка, отмечают в литовском ведомстве. Это позволит во всем регионе применять общие принципы ценообразования услуг транспортировки газа и гарантировать прозрачный, конкурентоспособный и понятный порядок для пользователей газовой системы, которые хотят воспользоваться системами передачи стран Прибалтики, а для потребителей — конкурентоспособную цену на газ.

В подготовленных министерством энергетики изменениях правовых актов предлагается определить понятия общей рыночной зоны, зоны балансирования, оператора общей рыночной зоны, также другие понятия, необходимые для установления ценообразования общей рыночной зоны. Эти изменения устанавливают одинаковые правила действия газового рынка в странах Прибалтики и в Финляндии и создают правовую основу для дальнейшего формирования общей рыночной зоны.

В общем рынке природного газа применялись бы одинаковые правила использования системы передачи газа и балансирования. Услуги балансирования на региональном рынке предоставляли бы действующие в этой зоне операторы системы передачи или учрежденный один оператор региональной системы, которым управляли бы операторы системы передачи.

Соединение отдельных национальных газовых рынок не только позволило бы создать более благоприятные условия для торговли газом и конкуренции в регионе, но и создало бы предпосылки для более крупных межгосударственных газовых потоков и более эффективного использования газовой инфраструктуры, считают в Минэнерго Литвы. Это в свою очередь повысило бы ликвидность регионального газового рынка, он стал бы более привлекательным для международных поставщиков газа.

В 2016 году премьеры Литвы, Латвии и Эстонии подписали декларацию о развитии регионального газового рынка, которой подтвержден план создания регионального газового рынка. В нем предусмотрены шаги, которые страны обязаны сделать до 2020 года, чтобы интегрировать отдельные национальные газовые рынки стран Прибалтики и Финляндии в одну общую рыночную зону.

Представленные поправки к закону о природном газе — один из предусмотренных в этом плане шагов, которые должна сделать Литва.

В проекте также предлагается сузить круг потребителей, для которых нужно обязательно копить запасы газа, и предусмотреть, чтобы запасы газа копились для самой уязвимой группы потребителей — бытовых потребителей. Небытовые потребители, которые в год израсходуют до 20 тыс. куб м газа и для которых запасы раньше копились в обязательном порядке, по поводу потребности в накоплении запасов смогут определиться сами, учитывая конкретную осуществляемую хозяйственную деятельность.

Эти поправки предоставят небытовым потребителям, которые в год потребляют до 20 тыс. куб м газа, дополнительную гибкость и возможность сократить издержки снабжения газом. По данным за 1 апреля 2018 года, запасы хранятся для 5982 таких небытовых потребителей, и издержки хранения запасов в год для них составляют около 250 тыс. евро.