В Тульской области стартовал проект «Большая вода»

Новомосковск, Тульская область, , 16:25 — REGNUM Церемония пуска проекта «Реконструкция и замена объектов водоснабжения Новомосковского промышленного района» — «Большая вода» состоялась 18 мая в поселке Грибовка Веневского района Тульской области, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев, жители Новомосковска.

Глава региона отметил, что благодаря запуску проекта «Большая вода» бесперебойной подачей качественной воды обеспечены 130 тысяч жителей Новомосковска и шести сельских населенных пунктов.

«Это крупнейший проект в сфере водоснабжения в России, реализованный на принципах государственно-частного партнерства. Хочу поблагодарить за серьезную финансовую поддержку компанию «Еврохим», которая участвовала своими инвестициями в реализации проекта», — сказал глава региона.

После официальной церемонии губернатор пообщался с представителями общественности, подрядных организаций, администрации Новомосковска. Председатель общественного совета г. Новомосковска Алла Овечкина поблагодарила главу региона за решение давней проблемы. Алексей Дюмин подчеркнул, этот вопрос актуален и для других районов, необходимо продолжать эту работу.

Сегодня в Новомосковске используют воду, добытую на трех крупных водозаборах — Шатовском, Юдинском и Белоколодезном, — а также из нескольких мелких скважин, расположенных в районе станции Ключевка, станции Сборная, 26-й шахты. Общая ежесуточная потребность города в воде составляет 45 тысяч кубических метров в сутки. Скважины Юдинского водозабора находятся в эксплуатации с 60-х годов XX века. На данный момент они сильно изношены, так как средний срок службы скважины в условиях Тульской области составляет не более 25 лет. Кроме того, за последние 10 лет уровень воды в скважинах Юдинского водозабора упал на 16 метров.

Запуск проекта «Большая вода» позволит вывести из эксплуатации малоэффективные скважины Юдинского водозабора и компенсировать необходимый Новомосковску объем воды.

Решающий импульс проект получил после встречи в апреле 2016 года губернатора Тульской области Алексея Дюмина с руководством акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», которое выступило в качестве крупного инвестора проекта. Итогом данной работы стала реализация договоров благотворительного пожертвования между АО «Новомосковская акционерная компания «Азот» и администрацией муниципального образования город Новомосковск на общую сумму более 370 млн рублей.