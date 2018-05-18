«Саратовские авиалинии» возобновляют продажу билетов

Саратов, , 16:01 — REGNUM АО «Саратовские авиалинии» возобновляет продажи авиабилетов по внутренним направлениям на территории России. Билеты можно купить как через сайт перевозчика, так и в билетных агентствах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании.

При этом перевозчик принял решение о сокращении чартерной программы на 50% в период с 1 по 30 июня 2018 года.

«В настоящий момент в Росавиации рассматривается заявка АО «Саратовские авиалинии» о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта. Решение должно быть принято не позднее 27 мая 2018 года», — отметили в компании и добавили, что продолжают работу и гарантируют обеспечение безопасности и комфорта пассажиров на любых рейсах.

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Также в авиакомпании прокомментировали заявление советника руководителя Росавиции Сергея Извольского, который сообщил 17 мая, что АО «Саратовские авиалинии» не устранило выявленные в ходе проверок замечания.

«Информация, представленная Извольским, не соответствует действительности. Со своей стороны «Саратовские авиалинии» предприняли все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Федерального агентства воздушного транспорта. Все несоответствия были устранены, отчеты были приняты Росавиацией и ее подразделениями», — подчеркнули в авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне АО «Саратовские авиалинии» получило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая текущего года.

Компания планировала прекратить деятельность с 31 мая, с 18 июля — уволить 1,2 тыс. сотрудников предприятия.

По состоянию на 18 мая сообщение о прекращении деятельности с сайта авиакомпании удалено.

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