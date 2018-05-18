Северный широтный ход ищет концессионера

Салехард, , 15:51 — REGNUM Правительство объявило конкурс на заключение концессионного соглашения по части «Северного широтного хода» (СШХ). Информация о старте конкурса размещена на официальном портале Министерства транспорта России.

Минтранс ищет концессионера на финансирование, строительство и эксплуатацию объектов железнодорожного транспорта Обская — Салехард — Надым. Планируемый отрезок железной дороги является одним из недостающих элементов проекта железнодорожной магистрали «Северный широтный ход».

Как сообщало ИА REGNUM, с частной концессионной инициативой по реализации проекта официально выступила проектная компания ОАО «РЖД», которая является партнёром правительства ЯНАО по строительству СШХ.

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Прием заявок от потенциальных концессионеров закончится 2 июля. По сообщению министерства, срок действия концессионного соглашения рассчитан до 31 декабря 2052 года, концедентом от имени Российской Федерации выступит Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

По одобренной правительством финансовой модели проекта, на создание в рамках концессии железнодорожной магистрали требуется более чем 113 млрд рублей. При этом объём частных инвестиций составит 100,4 млрд рублей, капитальный грант — 12,7 млрд рублей.

В проект, на который объявлен конкурс, входит создание железнодорожной части мостов через реку Обь и реку Надым и подходов к ним, а также новый железнодорожный участок «Салехард — Надым» протяжённостью 362 км.

«Северный широтный ход» станет одной из важнейших железнодорожных сетей на арктической территории России. Железная дорога свяжет ранее труднодоступные месторождения Урала и Сибири с портами Северного морского пути, будет способствовать развитию мощностей северных портов. Строительство СШХ запланировано на 2018−2022 годы, ввод в эксплуатацию — на 2023 год.

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Продолжением проекта «Северного широтного хода» станет железнодорожная ветка Бованенково-Сабетта протяженностью 170 км. Как сообщает правительство ЯНАО, проектная документация совместно с инвестором уже разработана. Совместно СШХ и ветка Бованенково-Сабетта позволят довести грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год — такая задача поставлена в Послании Президента РоссииВладимира Путина Федеральному Собранию России.

«Дороги будут возводиться из отечественных материалов, — подчеркивает пресс-служба правительства Ямала. — Только для строительства моста через реку Обь планируется использовать более 135 тысяч тонн металлоконструкций. Будут сформированы тысячи новых рабочих мест, а одно рабочее место в Арктике влечёт за собой создание 14-ти в других регионах страны».

Напомним, 11 мая 2018 года прошла торжественная церемония закладки капсулы в честь начала строительства мостового перехода через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Мост является частью проекта «Северного широтного хода», строительство автомобильной части будет финансироваться из местного бюджета ЯНАО.

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