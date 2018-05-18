ФРГ: США всё равно не смогут нарастить поставки СПГ в Европу

Берлин, , 15:47 — REGNUM Федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер подверг США критике за их попытки блокировать строительство газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря, обвинив Вашингтон в том, что его действия продиктованы исключительно стремлением нарастить экспорт собственного сжиженного газа в Европу, сообщает Deutsche Welle.

«Они ищут рынки, и мы это понимаем, они легко могут найти эти рынки здесь. Однако американский сжиженный газ гораздо дороже любого трубопроводного газа, поэтому сама по себе блокировка «Северного потока-2» отнюдь не гарантирует того, что США обеспечат экспорт своего топлива» — заявил министр в интервью немецкой телекомпании ARD в пятницу, 18 мая.

Европа готова решительно ответить на попытки Вашингтона поставить свои экономические интересы выше партнерских, добавил Альтмайер. «США являются нашими друзьями и партнерами, и мы стремимся защищать наши общие ценности. Однако если США будут продолжать действовать исходя из принципов политики «Америка прежде всего» и ставить собственные экономические интересы выше наших, то Европа четко обозначит свои интересы и будет бороться за них», — подчеркнул немецкий политик.

Накануне интервью немецкого министра экономики и энергетики уполномоченная госдепа США по вопросам энергетики Сандра Ауткерк заявила, что США будут только рады, если строительство проекта «Северный поток-2» всё же будет сорвано и пообещала, что Вашингтон использует для достижения этой цели «всю мощь убеждения». Кроме того, представитель госдепартамента также не исключила возможность введения новых санкций — на этот раз против компаний и государств, участвующих в строительстве второго газопровода из России в Германию.

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