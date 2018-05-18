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Цена литра бензина на АЗС Хакасии перевалила за 40 рублей

Экономика

Антимонопольщики отмечают, что повышение стоимости происходит на фоне увеличения оптовых цен на топливо

Цена литра бензина на АЗС Хакасии перевалила за 40 рублей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бензин

Абакан, 18 мая 2018, 15:33 — REGNUM  В Хакасии которую неделю продолжается рост цен на автомобильное топливо. По данным 19rus.info, за минувшую неделю на заправках АЗС ЗАО «Хакаснефтепродукт ВНК» (НК «Роснефть») цена АИ-95 выросла до 40,6 (+60 коп.); АИ-92 — 38,6 (+60 коп.); ДТ — 43,7 (+60 коп.).

На АЗС «ХТК — Абакан» стоимость топлива составляет: АИ-95 — 41,3 (+90 коп.); АИ-92 — 39,3 (+90 копеек); ДТ — 44,1 (+70 коп.)

Увеличение стоимости тонны горючего наблюдается и на оптовом рынке. Специалисты регионального управления ФАС практически в ежедневном режиме следят за обстановкой на рынке автомобильного топлива в регионе, анализируя обоснованность ценового повышения. Но вместе с тем отмечают, что розничная цена, растет на фоне растущей закупочной стоимости топлива.

Напомним, о том, что средняя розничная цена на бензин в России превысила отметку в 41 рубль за литр, свидетельствуют и данные Росстата за неделю с 7 по 13 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Средняя розничная цена на бензин в РФ превысила 41 рубль

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