Цена литра бензина на АЗС Хакасии перевалила за 40 рублей

Абакан, , 15:33 — REGNUM В Хакасии которую неделю продолжается рост цен на автомобильное топливо. По данным 19rus.info, за минувшую неделю на заправках АЗС ЗАО «Хакаснефтепродукт ВНК» (НК «Роснефть») цена АИ-95 выросла до 40,6 (+60 коп.); АИ-92 — 38,6 (+60 коп.); ДТ — 43,7 (+60 коп.).

На АЗС «ХТК — Абакан» стоимость топлива составляет: АИ-95 — 41,3 (+90 коп.); АИ-92 — 39,3 (+90 копеек); ДТ — 44,1 (+70 коп.)

Увеличение стоимости тонны горючего наблюдается и на оптовом рынке. Специалисты регионального управления ФАС практически в ежедневном режиме следят за обстановкой на рынке автомобильного топлива в регионе, анализируя обоснованность ценового повышения. Но вместе с тем отмечают, что розничная цена, растет на фоне растущей закупочной стоимости топлива.

Напомним, о том, что средняя розничная цена на бензин в России превысила отметку в 41 рубль за литр, свидетельствуют и данные Росстата за неделю с 7 по 13 мая.

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