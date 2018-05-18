Всемирный банк выделит Узбекистану кредит в размере $940 млн

Ташкент, , 15:30 — REGNUM Всемирный банк предоставит Узбекистану кредит в размере $940 млн, который направлен на реализацию четырех проектов, в том числе в области энергетики, сельского хозяйства и здравоохранения, сообщает 18 мая «УзТАГ».

Подписание документа состоялось в ходе официального визита в США президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который встретился с президентом группы Всемирного банка Джимом Ен Кимом.

Одобренный кредит увеличил инвестиционный портфель банка в Узбекистане до $2,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Всемирный банк выделил Узбекистану $100 млн на развитие экстренной медицинской помощи, который стал четвертым инвестиционным проектом банка в республике.

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