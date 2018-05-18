Рост доллара провоцирует встреча лидеров США и Северной Кореи

Москва, , 15:23 — REGNUM Рост рубля не стоит ждать, несмотря на сильную нефть. Диапазон торговли на ближайшую торговую сессию 61.24 — 62,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

21 мая валютные спекулянты продолжат работать с оглядкой на вероятные санкции со стороны США. Тем более, как видно по динамике отношений США и Китая, второй идет на уступки. Хватка Трампа как бизнесмена в этом вопросе может провоцировать его на дополнительное давление в адрес России, чтобы получить желаемое послабление позиций РФ.

«Рынок энергоресурсов сможет оказать влияние на валютный рынок Российской Федерации только в негативном ключе. К сожалению, ситуация выглядит так, что весь позитивный эффект уже учтен. Напомним, что с начала 2018 года и до 18 марта рублю не давали послабление в рамках предвыборной программы», — отметил Владимиров.

Девальвация национальной валюты в такой политически важный момент жизни страны называется «непопулярными методами» работы. После выборов президента рубль под давлением новых санкций, резко уронили. Если нефть потеряет 4−8% до конца мая, то это скажется негативно на динамике курса продажи доллара США на территории России.

«Дополнительно стоит учесть, что в мире американская валюта продолжает идти на обновление максимумов, это также будет провоцировать слабость рубля. Предстоящая встреча лидеров США и Северной Кореи, которая каждый день находится под вопросом — состоится ли ее проведение, уже сейчас провоцирует интерес к надежному американскому доллару. Такая провокация сохранит свое влияние вплоть до середины июня», — считает эксперт.

Читайте также: Давит на рубль укрепление доллара и рост доходности гособлигаций США